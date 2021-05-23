البرلمان العربي يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة

المستقلة /- دعا البرلمان العربي الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد دمارا واسعا على أيدى الاحتلال الاسرائيلي جراء القصف الممنهج الذي خلف وراءه خسائر مادية فادحة.

وأكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه، السبت، أنه في حال انعقاد دائم من أجل متابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية ومواصلته للجهود وتكثيفها وتعزيزها من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي الخاص بفلسطين والمتابعة مع الجهات ذات الصلة من المنظمات الدولية والإقليمية الرسمية وغير الرسمية من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وثمن البرلمان العربي الجهود العربية التي أسهمت في التوصل لتهدئة حقنا لدماء الاشقاء الفلسطينيين وفضلاً عن المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمت بها لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني المتضرر جراء الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الأردن ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إجراء جديد من فيسبوك بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

اخر الاخبار

صباح الاحد .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال – فيديو

اخر الاخبار

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم

اخر الاخبار

مفاجأة مرعبة بشأن وباء جديد يهدد العالم وأطباء يوضحون

اخر الاخبار

البرلمان العربي يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة

اخر الاخبار

قناة إسرائيلية: إطالة أمد العملية بغزة هدفه إغتيال الضيف

رياضية

نادي برتغالي يغري بوفون “بالفطائر وتذاكر متحف”

رياضية

نادي برتغالي يغري بوفون “بالفطائر وتذاكر متحف”

رياضية

وفاة مشجع أثناء احتفالات أتلتيكو مدريد بالليجا

اخر الاخبار

فيديو.. حورية فرغلي تتحدث عن زيجتها الوحيدة عقب وفاة خطيبها

اخر الاخبار

فيديو.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل صدمتها من محمد رمضان وأمينة خليل

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة تصالح منى السابر مع ابنتها حلا الترك

اخر الاخبار

غدا.. انطلاق معرض أبوظبي للكتاب بقيادة “موزة الشامسي”

اخر الاخبار

فيديو.. محمد عساف يهدي بلاده أغنية “احنا الفلسطينية”

رياضية

كومان يوضح موقفه من الرحيل عن برشلونة

رياضية

مدير منتخب العراق يتحدث عن عودة لاعبي الشرطة

رياضية

ميسي يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني