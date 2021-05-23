البرلمان العربي يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة

المستقلة /- دعا البرلمان العربي الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد دمارا واسعا على أيدى الاحتلال الاسرائيلي جراء القصف الممنهج الذي خلف وراءه خسائر مادية فادحة.

وأكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه، السبت، أنه في حال انعقاد دائم من أجل متابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية ومواصلته للجهود وتكثيفها وتعزيزها من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي الخاص بفلسطين والمتابعة مع الجهات ذات الصلة من المنظمات الدولية والإقليمية الرسمية وغير الرسمية من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وثمن البرلمان العربي الجهود العربية التي أسهمت في التوصل لتهدئة حقنا لدماء الاشقاء الفلسطينيين وفضلاً عن المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمت بها لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني المتضرر جراء الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الأردن ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية.