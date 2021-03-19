البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مصفاة تكرير البترول بالرياض

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا الهجوم الإرهابي يعد تصعيداً خطيراً وأمراً مستهجناً ويمثل إمتداداً للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تنفيذاً لمخططاته التخريبية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة عالمياً وتضر بالاقتصاد العالمي ويصل تأثيرها سلباً إلى الشرق الأوسط والعالم.

ودعا البرلمان العربي، دول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وإمدادات الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها في خندق واحد في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها واستقرارها، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته ضد هذه الاعتداءات الآثمة التي وضعت المجتمع الدولي أمام اختبارا حقيقيا في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين .