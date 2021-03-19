البرلمان التونسي يقرر إقصاء أي نائب فى هذه الحالة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي إقصاء أي نائب يتعمد تعطيل عمل مؤسسات المجلس.

وبحسب بيان نشره مكتب مجلس نواب الشعب التونسي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد وافقت هيئة المكتب على قرار راشد الغنوشي رئيس المجلس بحرمان عبير موسى، مساعد الرئيس المكلفة بشؤون النواب، من حضور الاجتماع رقم 31 لمكتب مجلس نواب الشعب.

وقال البيان في حيثيات القرار إن ما قامت به موسى من “أعمال منافية للقانون وإخلالات جسيمة بالنظام الداخلي مسّت صميم صورة المؤسسة الدستورية وهيبة الدولة، مع تعمّد تعطيل الحق في العمل والتشويه المجاني والخبيث لموظفي المجلس بكل أصنافهم وديوان رئيس مجلس نواب الشعب والصحفيين والإعلاميين”.

وبحسب بيان نشره مكتب مجلس نواب الشعب التونسي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد وافقت هيئة المكتب على قرار راشد الغنوشي رئيس المجلس بحرمان عبير موسى، مساعد الرئيس المكلفة بشؤون النواب، من حضور الاجتماع رقم 31 لمكتب مجلس نواب الشعب.

وقال البيان في حيثيات القرار إن ما قامت به موسى من “أعمال منافية للقانون وإخلالات جسيمة بالنظام الداخلي مسّت صميم صورة المؤسسة الدستورية وهيبة الدولة، مع تعمّد تعطيل الحق في العمل والتشويه المجاني والخبيث لموظفي المجلس بكل أصنافهم وديوان رئيس مجلس نواب الشعب والصحفيين والإعلاميين”.

وعبر البيان عن تعاطف أعضاء مكتب مجلس النواب مع عمّال المجلس “وخاصة عاملة النظافة التي تعرّضت إلى ادعاء باطل وخبيث وتشويه مرفوض ومدان قامت به رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر”، متعهدين بـ”استقبال العاملة والعمل على رد الاعتبار لها ولعائلتها”.

ونظرا لما قامت به موسى قرر المجلس أنه “على إثر التعطيل المتعمّد لعمل المجلس سواء باللجان أو ندوة الرؤساء أو المكتب أو الجلسات العامة مما يهدّد حسن سير المرفق السيادي، وعملًا بأحكام الفصلين 48 و56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، قرر مكتب مجلس نواب الشعب إقصاء كل عضو أو أعضاء من النواب يتعمّدون تعطيل أعمال مؤسسات المجلس، من الجلسة المذكورة”.

واوضح البيان أنه يعد تعطيلًا لأعمال مؤسسات المجلس كل مخالفة للقانون أو منع الموظفين أو النواب من أداء الواجب المناط بهم، ويعاين حالة التعطيل بعد التنبيه على المخالف صراحة وبشكل واضح مرتين متتاليتين، ويسجّل ذلك بمحاضر الجلسة من طرف رئيسها، وفق مكتب المجلس”.

وأشار البيان إلى أن الأمر إذا تعلق بعمل مكتب المجلس، يعرض فورًا على الأعضاء الحاضرين لاتخاذ القرار، ويقصى من طرف رئيس الجلسة فور صدور القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.

يشار إلى أن النائبة عبير موسى كانت قد قامت ببعض الأعمال التي اعتبرها المجلس تعطيلا لسير العمل فيه، واعتداء على بعض العمال في المجلس.