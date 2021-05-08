البحوث الفلكية تحدد محافظات مصرية سيمر عليها الصاروخ الصيني

المستقلة /-أحمد عبدالله/ كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن الموعد القادم لمرور الصاروخ الصيني “لونج مارش 5 بي” بسماء القاهرة ودخوله الأجواء المصرية.

وأضاف “عبد الهادي”، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أنه من المتوقع مروره مساء اليوم بسماء القاهرة مرة واحدة، حيث إنه سيدخل دولة “السودان” حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، ثم يدخل سماء مصر حوالي الساعة العاشرة إلا 5 خمس دقائق، ليستمر لمدة خمس دقائق تقريبا، وبعدها يخرج من الأجواء المصرية.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الهادي، أن الصاروخ سيمر أيضًا بمحافظات الصعيد ووسط مصر، لافتا إلى أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلا بعد وصوله لمسافة 30 كم تقريبا.

وأشار إلى أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يتحرك بسرعة مختلفة وليست ثابتة، كما أنه لا يستطيع أحد تحديد مكان سقوطه حتى الآن بشكل مؤكد.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية شكل غرفة عمليات لمراقبة ورصد جميع تحركات الصاروخ.