الا الطالباني : أبو مهدي المهندس قارع الدكتاتورية شجاعا وحرر الأرض قائدا

المستقلة /-استذكرت عضو مجلس النواب العراقي الا طالباني، الاحد، الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر اثر العدوان الأميركي الغادر قرب مطار بغداد، مؤكدة أن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس قارع الدكتاتورية شجاعا وحرر الأرض قائدا.

وقالت طالباني في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه المستقلة، “سيذكر التاريخ بانك قارعت النظام الديكتاتوري شجاعا ،و قدت معارك تحرير الأرض من أعتى تنظيم إرهابي قائدا و شجاعا”.

وأضافت، “عشت بيننا مبتسما، و فارقتنا مبتسما”.

واختتمت طالباني تغريدتها بالقول: “رحمك الله أبو مهدي”.