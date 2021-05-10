الإمارات تتحرى رؤية هلال شهر شوال غدا الثلاثاء‎

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، جميع المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وكانت المحكمة العليا بالسعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 

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