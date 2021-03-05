الأرصاد المصرية: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على البلاد غدا، السبت، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والساحلية.

ويكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات النهار حار على محافظات الجنوب، ويكون شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جريمة هزت الرأي العام في تونس.. الإعدام مصير المتهمين بقتل الطفل ربيع

اخر الاخبار

استقبال الكاظمي للبابا فرنسيس في مطار بغداد

اخر الاخبار

بالصور : شباب بغداد يرفعون رايات الفاتيكان لاستقبال البابا فرنسيس

اخر الاخبار

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية في سوسة

اخر الاخبار

شيخ الأزهر يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم

اخبار مصر

مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

جريمة مروعة اليوم في بابل.. قتل طفلته ودس السم لزوجته بالبيبسي

اخر الاخبار

نينوى تستعين في بغداد لتأمين زيارة البابا

اخبار العراق

بابل تطالب الحكومة رفع حظر التجوال في المحافظة

اخر الاخبار

سلطنة عمان تنشر صور وأسماء مخالفي إجراءات كورونا لعقابهم

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين

اخر الاخبار

 هزة أرضية بقوة 3.6 درجات تضرب مدينة حمص السورية

اخبار العراق

العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

اخبار العراق

الدفاعي: ما زال الفساد يعرقل تعظيم إيرادات المنافذ الحدودية

اخبار العراق

محافظ كربلاء يتهم جهات وأصوات بتعطيل المشاريع الخدمية