الأردن يوجه رسالة إلى إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الخارجية الأردنية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدة على ضرورة عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد دون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وبينت أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

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