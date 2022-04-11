الأردن يستضيف القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية تموز المقبل

المستقلة/- برعاية ملكية ، تنطلق في تموز المقبل أعمال القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية في الأردن، التي تأتي بإدارة “طلال أبوغزاله العالمية” وبتنظيم من مؤسسة طريق الرواد.

وقال طلال أبوغزاله تهدف القمة، التي ستتضمن إقامة معرض طبي شامل وتنظيم عدة نشاطات، إلى تسويق الخدمات الطبية الأردنية المتميزة، حيث سيتم عرض مختلف الخدمات الطبية في الأردن من مستشفيات حكومية وخاصة ومؤسسات مختصة بالصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والسياحة العلاجية والمختبرات الطبية وغيرها.

وأكد أهمية هذه القمة في إبراز ما يتميز به الأردن طبيا من ناحية البنية التحتية للمستشفيات والمختبرات والصناعة الدوائية المتقدمة والصيدلة والكوادر الطبية الكفؤة في مختلف التخصصات الطبية إضافة للمستلزمات الطبية المتنوعة التي تضاهي الدول المتقدمة.

وشدد أبوغزاله على أهمية تسويق الخدمات الطبية في التعريف بها ومستواها المتميز وما وصلت إليه من تطور، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر بالإيجاب على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات ليرتد الأثر بالمقابل على الاقتصاد المحلي.

وستتضمن أعمال القمة تنظيم اجتماعات وجولات للمشاركين على المستشفيات والمنشآت الطبية وشركات الأدوية وشركات التأمين في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة طريق الرواد ومؤسس القمة أيمن عريقات أن القمة ستشهد توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون، مضيفا أن القمة ستشهد مشاركة أصحاب القرار والمسؤولين عن إيفاد المرضى للعلاج في الخارج وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المعنية بالسياحة العلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى السفراء والملحقين الصحيين المعتمدين في الأردن.

وستشهد القمة تنظيم جلسات نقاشية وحوارية، وتزويد أصحاب العلاقة بأهم المستجدات الخاصة بالسياحة العلاجية عالميا، واستعراض كل ما يتمتع به القطاع الصحي الأردني من مستوى متقدم وخدمات متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.