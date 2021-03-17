الأردن: ضبط شحنة أنابيب ملوثة إشعاعيا وإعادتها لبلد المنشأ

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، ضبط شحنة أنابيب ملوثة إشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به، مضيفة أنه لم يسمح بإدخالها إلى أراضي المملكة وتمت إعادتها إلى بلد المنشأ.

وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة حسين اللبون “إن كوادر الهيئة ضبطت شحنة مواسير حديد مختلفة الأحجام والقياسات (أنابيب) زنتها 25 طنا، تبين من خلال الفحص الإشعاعي الدقيق أنها ملوثة بمادتي (الراديوم 226 والثوريوم 232) وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة وإعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة”.

وأكد الدكتور اللبون “أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 88 بوابة كشف إشعاعي وأربع مركبات متنقلة للكشف الاشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة”.