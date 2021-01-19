ضبط أسحلة نارية ومخدرات ومطلوبين أمنيا فى بادية الاردن الشمالية 

Jordanian policemen stand guard after ending security operations in the vicinity of Karak Castle, where armed gunmen carried out an attack yesterday, in the city of Karak, Jordan, December 19, 2016.REUTERS/Muhammad Hamed
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المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية أنها ألقت القبض على 3 مطلوبين في منطقة البادية الشمالية، وعثرت بحوزتهم على أسلحة نارية متنوعة وكمية من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن قوة أمنية، وبعد ورود معلومات حول مكان وجود مطلوب بموجب 3 مذكرات توقيف، داهمت منزلا في إحدى مناطق البادية الشمالية، حيث ألقت القبض على المطلوب واثنين آخرين كانا برفقته، وتبين أنهما مطلوبان أيضا.

ولفت الناطق الإعلامي إلى أنه إثر تفتيش المكان، عثرت قوى الأمن على ثلاثة أسلحة نارية، بينها سلاح أتوماتيكي، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة وكمية من الذخيرة الحية.

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