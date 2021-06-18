الأردن تسجل أكثر من 55 إصابة بمتحورات كورونا البرازيلي والهندي والجنوب إفريقي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري رصد أكثر من 55 إصابة بأنواع متحورة من كورونا تشمل المتحور الجنوب إفريقي والبرازيلي والهندي، وتوقع أن يحل المتحور الهندي محل المتحور البريطاني.

ولم يتوقع الهواري موجة إصابات شبيهة بالموجة الثانية في الأردن لكنه توقع زيادة في عدد الإصابات بالفيروس.

وقال: “ما توقعناه حسب الدراسات أن تكون هناك زيادة أي أن تكون الأرقام حوالي 2500-3000 حالة في اليوم، وهذا السيناريو هو الأصعب لكن كل هذه الأرقام قابلة للتغيير والدراسات تتوقع هذه الأمور لكن ليس بالضرورة أن تصف ما سيحصل بالضبط”

وتابع أن “الإقبال على المطاعيم سيكون هو السلاح الأول والأكثر فاعلية للسيطرة على زيادة الإصابات”.

وأضاف أن “الوضع جيد جدا من حيث المنحنيات الوبائية بأرقامها كافة سواء من حيث الإصابات أو الوضع في المستشفيات أو حتى بشأن تلقي اللقاحات”.

وقال: “اليوم أرقامنا مقبولة جدا ونتوقع تحسن هذه الأرقام في الأيام المقبلة من حيث الإقبال على المطاعيم”.

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