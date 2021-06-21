الأردن.. انعقاد المحاكمة في “قضية الفتنة” في جلسة سرية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ”قضية الفتنة” باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية.

ووصلت صباح اليوم إلى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.

وتواجد مندوبو وسائل الإعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.

ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني.

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