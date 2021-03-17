الأردن.. الحكم بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، أحدهما حكم غيابيا.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، “الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل”.

وتتلخص أحداث قضية “فتى الزرقاء” بقيام عدة أشخاص “بخطف فتى من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات”.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 أكتوبر الماضي، إنه “أسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاما بحالة سيئة إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه”.

وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأن “مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة”.

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