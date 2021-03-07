الأردن.. أكثر من 22 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا اليوم

الأردن.. أكثر من 22 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الصحة الأردنية، إن أكثر من 22 ألف مواطن سيتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد 7 مارس/آذار.

وبحسب موقع عمون الإخباري، من المقرر أن يتلقى لقاح كورونا حوالي 22 ألف شخص في مراكز التطعيم المعتمدة.

ويتلقى المواطنون الجرعة الأولى من اللقاح بواقع 20 ألف تقريبا من الرقم الكلي لمتلقي اللقاح اليوم، بينما تلقي أكثر من ألفي مواطن الجرعة الثانية من اللقاح.

وقالت الوزارة “إذا التزم المواطنين بالمواعيد يتم اليوم، تطعيم 22500 مواطن ما بين جرعه أولى وثانية”.