اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

المستقلة/- أحمد عبدالله/ أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة سعودية في محافظة حفر الباطن.

ويقضي القرار بإحالة المتهم إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه، واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

بيوم 12-1-2021 الثلاثاء مساءً في #حفرالباطن، أعترضوا و ( تحرشوا لفظيًا) طريقي ثلاث ذكور تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المُخل ولا أي ردة فعل بالتغاضي او الصمت كانت ممكن توقف تلك الفئة المنحطه ومع علمي بالحقيقة لم استطع التجاهل لان والله الشاهد تلك الليله أني صبرت بالتغاضي pic.twitter.com/BOBngt0gD8 — … (@il__pl) February 20, 2021

ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقا للمادتين (13 و15) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال المصدر إن “النيابة العامة لن تألو جهدا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم”.