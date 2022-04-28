اضطراب الشخصية الحدية الهيستيرية.. تعرف عليه

المستقلة /- أثارت محاكمة جوني ديب وزوجته الجدل بعد ان أثبت ان الممثلة امبر هيرد تعاني من اضطرابين في الشخصية و”بالغت بشكل كبير” في اضطراب ما بعد الصدمة بعد الانقسام المرير بين الزوجين، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

ماهو اضطراب الحدية قد يصاب البعض بمرض اضطراب الشخصية الحدية الهيستيرية وقد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية (BPD) من خوف شديد من الهجر ، ما قد يجعل من الصعب عليهم التنقل في العلاقات.

على غرار اضطرابات الشخصية الأخرى ، فإن خوفهم الأساسي ينبع من طفولتهم عندما يعانون من هجر عاطفي أو جسدي شديد.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يفكرون بشكل سيئ في أنفسهم وغالبًا ما ينخرطون في إيذاء النفس اللفظي والجسدي .

يعيش ما يقدر بنحو 1.6 ٪ من الأمريكيين مع اضطراب الشخصية الحدية ، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية فقط تشخيص شخص مصاب بهذه الحالة.

قد تكون سلوكيات مرضى اضطراب الحدية هي اليقظة المفرطة ونوبات الغضب التي لا يمكن السيطرة عليها علامات على أنك على علاقة بشخص مصاب باضطراب الشخصية الحدية.

تتحول الخلافات إلى معارك ضخمة ، ثم يطالب بالمغفرة.

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية حساسون للغاية لكل من الرفض الحقيقي والمتصور.

إذا نشأ خوفهم من الهجر أثناء الخلاف أو سلوك الشريك ، فغالبًا ما يتصرفون بغضب ، بغض النظر عما إذا كان التهديد حقيقيًا أم لا.

يمكن أن يصبح اضطراب الشخصية الحدية ضارًا لفظيًا أو جسديًا كآلية تكيف لاشعورية.

وغضب الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية يحميهم من الشعور بالخوف من تركهم بمفردهم.

ويهدأ الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية ، وسوف يستجدي شريكه ليغفر له.

ويمكن أن تستمر ديناميكية الدفع والجذب في علاقاتهم.