استدعاء 23 لاعبا لمنتخب العراق للشباب قبل وديتي قطر

(المستقلة) استدعى قحطان جثير، مدرب منتخب العراق للشباب، 23 لاعبا لقائمة “أسود الرافدين” التي تواجه قطر وديا مرتين خلال الشهر الحالي.

ويلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره القطري وديا يومي 12 و15 من الشهر الجاري بالدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما، والتي ستقام مطلع العام المقبل في أوزبكستان.

ويغادر وفد منتخب الشباب العراقي يوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت قائمة منتخب الشباب 23 لاعبا، وهم كل من أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة المرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسين وعبد الله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كاميران ومتين ديار لخط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين عبد الرزاق قاسم وعباس علي وعلي شوقي وزين العابدين قحطان جثير وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم.