ارتفاع صادرات النفط العراقية الى امريكا بواقع 270 الف برميل يوميا

المستقلة /- اعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الامريكية، الى 270 الف برميل يوميا، خلال الاسبوع الماضي.

ذكر تقرير للادارة :” ان متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و728 الف برميل يوميا مرتفعا بمقدار مليون و235 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 4 ملايين و493 الف برميل”.

واوضح التقرير :” ان الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل270 الف برميل يوميا، بارتفاع عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدله 34 الف برميل يوميا”.

ولفت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3 ملايين و492 الف برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 608 آلاف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 480 ألف برميل يوميا، وكولومبيا بمعدل 294 ألف برميل يوميا”.

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن “كمية الاستيرادات من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 225 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 169 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 119 ألف برميل يوميا، فالبرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل71 الف برميل يوميا”.

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