اتصالات رفيعة بين قطر والكويت وعُمان

المستقلة /-رأجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، اتصالات جمعته بكل من أمير الكويت، نواف الأحمد، وسلطان عمان، هيثم بن طارق.

ووفق وكالتي الأنباء الكويتية والعمانية، فقد بحثت الاتصالات مسألة المصالحة الخليجية.

وبحسب وكالة أنباء الكويت، أعرب أمير قطر عن بالغ تقديره لمساعي الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، “العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة العمل الخليجي المشترك”.

وبدورها ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سلطان البلاد هيثم بن طارق، تبادل مع أمير قطر، في اتصال هاتفي، “أحاديث ودّية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين”.

ومنذ نشوب الأزمة الخليجية منتصف 2017، تبذل الكويت وسلطنة عُمان، جهود وساطة لإتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

والجمعة، أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.