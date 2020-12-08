اتصالات رفيعة بين قطر والكويت وعُمان

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /-رأجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، اتصالات جمعته بكل من أمير الكويت، نواف الأحمد، وسلطان عمان، هيثم بن طارق.

ووفق وكالتي الأنباء الكويتية والعمانية، فقد بحثت الاتصالات مسألة المصالحة الخليجية.

وبحسب وكالة أنباء الكويت، أعرب أمير قطر عن بالغ تقديره لمساعي الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، “العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة العمل الخليجي المشترك”.

وبدورها ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سلطان البلاد هيثم بن طارق، تبادل مع أمير قطر، في اتصال هاتفي، “أحاديث ودّية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين”.

ومنذ نشوب الأزمة الخليجية منتصف 2017، تبذل الكويت وسلطنة عُمان، جهود وساطة لإتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

والجمعة، أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ميريام فارس تكشف عن وجه ابنها لأول مرة – فيديو

اخر الاخبار

شاهد : روسيا تعرض جزء من جمجمة ” هتلر ” ووثائق سرية لقتله

اخر الاخبار

يوتيوبر يتسبب بوفاة صديقته أثناء بث مباشر

اخبار مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

تحذير من قرار وزاري محتمل قد يمهد لـ”أزمة تعليمية” في العراق

رياضية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ11

اخر الاخبار

فنانات لبنان ينعين الملحن جان صليبا بعد وفاته بكورونا