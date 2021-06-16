إيطاليا أول المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب إيطاليا فوزا سهلا على حساب نظيره سويسرا، بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

أحرز مانويل لوكاتيلي الهدفين الأول والثاني للمنتخب الإيطالي في الدقيقتين (26 و52)، فيما أحرز شيرو إيموبيلي الهدف الثالث في الدقيقة (89).

وبهذا الفوز، تأهل الأزوري رسميا إلى الدور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد سويسرا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.