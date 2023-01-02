إيران: وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية

إحراز تقدم في جولات الحوار مع الرياض

المستقلة / السعودية / متابعة /- قال علي رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران وقعت اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية، مؤكدا إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع الرياض.

وقال عنايتي الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لشؤون الخليج بالخارجية الإيرانية، في مقابلة أجرتها معه قناة “الجزيرة”، إن طهران لمست نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد 2 من أجل الاتفاق على دعم العراق، وذكر أن طهران وقعت اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية.

وأشار عنايتي معلقا على لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية على هامش مؤتمر بغداد 2، إلى أنه كان “لقاء وديا”، وأضاف: “الحوار مع السعودية في مراحله الأولى ونريد علاقات طيبة مع دول الجوار.

وأكد أنه تم إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع السعودية وأضاف: “الأبواب مفتوحة لإحياء العلاقات، ونشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا.

كما أكد المسؤول الإيراني ترحيب بلاده بالجهود المستمرة لدول الجوار في مساعي إحياء الاتفاق النووي، مشددا في الوقت ذاته على أن تهديدات إسرائيل لا تقلق طهران وهي مستعدة للرد على أي اعتداء.

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