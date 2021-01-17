إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش بعد نصب كمين محكم في كركوك

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المستقلة /- أعلنت الشرطة الاتحادية،إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” بعد نصب “كمين محكم”، جنوب غربي كركوك.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن “قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4/ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجده ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ونصب كمين محكم له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك”.

وأضاف البيان، “تبين بعد التحقيقات الأولية بأنه قد شغل لعدة مناصب في العصابات الارهابية والاجرامية اهمها ما يسمى بناقل اشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالى ضمن مايسمى بولاية العراق، تم تسليمه اصولياَ الى جهة الطلب لاكمال الاجراءات القانونية والقضائية بحقه”.

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