إصابة عمر السومة بفيروس كورونا

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(المستقلة) بات السوري عمر السومة، نجم هجوم أهلي جدة السعودي، أحدث ضحايا فيروس كورونا من لاعبي كرة القدم.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن المسحة التي خضع لها السومة للكشف عن الإصابة بالفيروس جاءت إيجابية.

وسيخضع السومة للإجراءات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة السعودية، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام النصر.

ويلتقي أهلي جدة مع نظيره النصر، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيخضع جميع أعضاء فريق أهلي جدة لفحص طبي، مساء اليوم الإثنين، للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن السومة صاحب الـ31 عاما شارك في 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 4 أهداف.

 

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