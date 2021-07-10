إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية اليوم السبت، أن أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول (رئيس الوزراء) ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم “أثبتت نتائج الفحص إصابة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بفيروس كورونا”، مضيفا أنه وفقا للتعليمات الطبية فإن بن عبد الرحمن سيدخل في حجرا صحيا مدته 7 أيام ابتداء من اليوم في انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة

وأكد البيان أنه خلال هذه الفترة سيواصل الوزير الأول عمله والقيام بمهامه عن بعد.

يذكر أن أيمن بن عبد الرحمن عين في منصب الوزير الأول يوم 30 يونيو الماضي.

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