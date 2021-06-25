إصابة رئيس الحكومة التونسية بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء البلاد، هشام المشيشي، أصيب بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وقالت الحكومة، في بيان، إن المشيشي سيلغي كل اجتماعاته المباشرة وسيواصل عمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكد من خلوها من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي، وفق ما ورد في نص البلاغ.

والخميس قال عضو اللجنة العلمية في تونس،  أمان الله المسعدي، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن “موجة تسونامي كورونا” تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وسجلت تونس حتى الآن نحو 395 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 14406 حالات وفاة جراء المرض.

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