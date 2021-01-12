إصابة الفنانة اليمنية أروى بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة اليمنية أروى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، حيث كتبت قائلة: “للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي وعائلتي امين”.

وكانت الفنانة أروى، قد تتحدث من خلال منشورًا لها عبر حسابها بموقع إنستغرام ، عن المواقف التي مرت بها في 2020، وعن القرارات التي اتخذتها للعام الجديد 2021.

حيث كتبت قائلة:”السنة اللي فاتت كانت مثل الغربال، غربلت فيها ناس كثير منهم الي طلع من حياتي، مضيفة:كان افضل شيء صارلي ومنهم الي انا ان شاءالله مكمله معاهم على الخير والصدق المحبة خلوا دخول سنة جديده يساعدكم تراجعوا حساباتكم مين تخلوه قريب ومين تبعدوه وتحمدوا الله على بعده #2021 سنة التغيير”.

كما علّقت الفنانة اليمنية أروى، على الحلقة التي أثارت جدلا للفنانة رانيا يوسف، مؤخراً في برنامج “مع الفارس” عبر قناة “الرشيد” العراقية مع الإعلامي نزار الفارس؛ قائلةً إن “العيب على المذيع الذي وجه لها هذه الأسئلة الجريئة'”.

أضافت أروى في فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “أنا ما بعرف المذيع، لكن عيب هذه الأسئلة، لوين راح الإعلام أنه مذيع يسأل سيدة على مؤخرتها، أنا لو مكانها كنت ضربته وتركت الاستوديو ومشيت وسبيته، لكن هي حبت تبين أنها كول واستمرت، ولكن العتب ما عليها في الإجابة، رانيا يوسف حرة بملابسها ولكن نسألها بشكل ما يجرح الضيف”.

وتابعت: “لو أنا مكانه كنت سألته عن ملابسها المثيرة، ولكن هو أراد أن يضع كلمة (مؤخرة) ليجذب الانتباه، لكن أين الرقابة على الإعلام؟ كيف يسمح لنفسه أن يكون أمامه سيدة ويقول هذه الكلمة بوجهها؟ يا أخي والله عيب، هذه ما شاطرة هذه قلة أدب وتخطي للحدود وإهانة للضيف، قال يعني هو الجريء، كيف وصل الحال بالحوارات الإعلانية لهذا المستوى؟”.