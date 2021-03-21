أُسرة الراحل احمد راضي تعرض منزلها الوحيد للبيع من أجل تسديد ديونه

المستقلة /… أعلنت أُسرة اللاعب الدولي العراقي السابق الكابتن الراحل احمد راضي عرض منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل من قروض مالية لإقامة مشروع رياضي واستثماري ببغداد.

وقال امير الدعمي المحامي عن أسرة الكابتن احمد راضي في بيان في بيان وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر بيع بيت الكابتن احمد راضي وهو الإرث الوحيد الذي تركه الراحل”، موضحا أن “الكابتن كان قد اقترض من الدولة مبلغا لمشروع يقيمه في بغداد فيه جانب رياضي واستثماري وكان مقابل هذا القرض رهن أملاك مقربين من الكابتن مقابل القرض”.

واضاف الدعمي “اليوم الكابتن مطالب بتسديد القرض ولأنه لم يترك الا بيتا واحدا تسكن فيه عائلته في عمان و راتبا تقاعديا كموظف في وزارة النقل لا يتجاوز المليون ونصف المليون كل شهرين تشترك فيه عوائل متعففة وعلى يدي اوصل تلك المبالغ لهذه العوائل، ولان العائلة مطالبة بتسديد القرض، فقد قررت عرض البيت الوحيد الذي تسكنه للبيع”.

وأوضح المحامي “للعلم فقد عرضت دول خليجية ان تتبنى عائلة الكابتن وان تقوم بالواجبات كافة واي شيء تحتاجه وان تتكفل برعاية كاملة الا ان العائلة رفضت كل العروض بإباء وعزة نفس شاكرة لهذه الدول مبادرتها الكريمة”.

وتابع “بالمقابل ان الدولة العراقية التي خدمها احمد راضي ورفع اسم العراق في محافل العالم اجمع لم تحرك ساكنا ولم تسقط او حتى تقلل من قيمة القرض رغم كل الاتصالات”، مؤكدا أن “العائلة ترفض اي مبلغ ومن أي جهة كانت وتحت أي عنوان شاكرين مشاعرهم ووفائهم للكابتن، وانها ترفض رفضاً قاطعاً الحديث بأسمها بخصوص هذا الموضوع او غيره وان هذا الشيء شأن داخلي لا تريد طرحه بالاعلام وهو ليس وليد اليوم، ونستغرب من طرحه في الوقت الحالي”. (النهاية)