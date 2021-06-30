أول رد من حسام حبيب على اعتذار والده له

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري حسام حبيب، قبوله اعتذار والده بعد اعترافه بصحة التسريب الصوتي ، والذي قال فيه أن نجله يدبر لزواجه على الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنه يسيطر على جميع حساباتها في البنوك.

نشر حسام صورة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، معلقًا عليها: ” وأنا ما أقبلش أبدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”.

وكان حسين حبيب، والد الفنان المصري، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، ” أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية أنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحه اللواء بابنه لما نطق في فيلم الداده دودي”.

أضاف، “في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمي كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها، وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعه واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته، في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم، وهي تستحقه عن جداره”.

تابع، ” صبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الاولي اللي أنا من عشاق فنها، وعدها لي قبل جوازهم أنها لن تقبل بنجوميه أقل منها لزوجها، وأن لم يكن أكتر منها كمان، وأنتي باعترافك أن الراجل ده أعطي ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف”.

أردف، ” أنا بطالبك بوعدك، رجعيه لجمهوره مش أكتر، وفرغيه لعمله وكفايه عليه أربع سنوات من الغياب، وأن كنت لا ابرئ حسام من هذا الاختفاء، لانه مش معني أنه مهتم بمشاكل عمل زوجته أن يهمل عمله، دي حجه البليد الكسول”.

واعتذر لنجله، ” أما عن نفسي فأسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيده نضال وهوايتها في تدبير المؤمرات. علي العموم المسامح كريم وبقولها أن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الانترنت، وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن، بس انا ها اشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى الي الله، لأني اتعودت لما باخد حقي با ايدي ربنا بيديني علي قد ايدي، ولما بفوضه بيديني علي قد ايده هو”.

واختتم حديثه، ” المرة الجايه مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي ستة أشهر في الإعداد، أنتي بس قوليلي وأي خدمة، وأي فضائح، واخيرا أنا لكل هذه الضجة وكل هذه الالام التي سبتتها لأقرب الناس لي، بسبب عجوز خرف بحكم السن”.

ونشرت مجلة “الجرس” اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بـ”الخطير”، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.