أول تعليق من نيكول سابا بعد تعافيها من فيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن تعافيها من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة سلبية معبرةً عن سعادتها بالشفاء من هذه التجربة الصعبة التي مرت بها.

وكتبت نيكول ، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد، وعندك طاقة رهيبة بدك تفجرها وتنطلق منها أهم شي”.

وتابعت: “لأنك بتحس انك ما كنت عايش، وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص، الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة، ويلي جاي أكيد أحلى.. لأنك أقوى”.

وكانت الفنانة نيكول سابا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد 19″، هي وزوجها يوسف الخال، من خلال تغريدة لها قائلة: “الحمد لله على كل شيء”.

وتعود نيكول سابا إلى جمهورها بمجموعة جديدة من الأغاني أولها أغنية بعنوان “حفلة فركشة”، مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، كما ستقدم لأول مرة أغنية باللهجة العراقية.

 

 

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