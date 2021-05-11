أول تعليق من أمير الكويت على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عن إدانته وبالغ استنكاره لـ “التصعيد المأساوي على يد قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى”.

وذكرت صحيفة “الرأي” أن أمير الكويت جدد موقف بلاده “المبدئي والحازم تجاه مثل هذه الممارسات اللاإنسانية، وطالب سلطات الاحتلال التوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس الشريف”.

وأكد نواف الأحمد الصباح “وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

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