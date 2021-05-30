أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها بالقاهرة

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، على أنباء إلغاء فقرتها الغنائية بحفل ملكة جمال الكون، الذي كان من المقرر إقامته أمس في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، نافية تلك الأنباء مؤكدة أن حفل “ملكة جمال الكون” تم إلغاؤه بالكامل، وليس فقرتها فقط كما أشيع.

وغردت المطربة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قائلة : ” لست غاضبة!!!! أصلا الحفل التغى كلووووو”.

وألغي الحفل من جانب شرطة السياحة، بسبب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات، نظرا لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجاوزه موعد الساعة التاسعة وهو موعد الغلق.

وعلى هامش الحفل، تم إلغاء الفقرة الغنائية في الحفل، الذي كان من المقرر أن تحييها المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، التي حضرت خصيصا من أجل إحيائه.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وصلت، أول أمس الجمعة، إلى القاهرة لإحياء حفل غنائي خاص بإحدى مسابقات ملكات الجمال miss elite، وكتبت نوال الزغبي تغريدة على تويتر: “أنا متحمسة جدًا لهذه الليلة…. افتقدكم جميعًا…. أفتقد المسرح… أتمنى أن تستمتعوا بملكة جمال النخبة miss elite”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أغنيتها “عقلي وقف”، التي بثتها على قناتها الخاصة بموقع الـ”يوتيوب”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج فادي حداد.

وتقول مطلع كلمات أغنية “عقلى وقف” لنوال الزغبي “ماشوفتش حد في الدنيا خطفني بنظرة والتانية.. وانا اللي عشت طول عمري بحسب مشاعري بالثانية.. وشوفتك قلبي ده اتبرجل وجالك جري مستعجل.. وانا الحب اللي جوايا كان مشروع ومتأجل.. أنا عقلي وقف مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف.. قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف.. اني بحبك”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

السعودية تمنح المصرف الاهلي العراقي تمويل دوار بقيمة 10 مليون دولار

اخبار مصر

التعبئة والإحصاء: 17.7% من المصريين مدخنون

اخر الاخبار

أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها بالقاهرة

اخر الاخبار

محكمة مصرية تلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور 4 سنوات

اخبار العراق

نائب يحذر : اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت ستكون لمصلحة شركة زين العراق

اخبار العراق

المالكي يتهم جهات بمحاولة جر الحشد الى الاقتتال مع القوات المسلحة

اخبار العراق

ارتفاع مبيعات البنك المركزي لتسجل 195 مليون دولار

اخبار العراق

ارتفاع مبيعات البنك المركزي لتسجل 195 مليون دولار

اخبار العراق

لجنة النفط : المحكمة الاتحادية تطالب ادخال تعديلات على قانون النفط والغاز

اخبار العراق

باسل كوركيس : استراحة المنتخب الوطني في بغداد ستكون قصيرة

اخبار العراق

الاعرجي : دعوات تاجيل الانتخابات ..كذبة وخطوة استباقية للتاثير على الشارع

اخبار العراق

رغم تجديد الرخصة لها…  شركات هاتف النقال مازالت تحت مستوى الطموح

اخر الاخبار

مصر.. السيسى يوجه وفدا أمنيا إلى إسرائيل وفلسطين

اخر الاخبار

إنقاذ 117 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس التونسية

اخبار العراق

الصحة العراقية : الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له بكورونا

اخبار فلسطين

فلسطين.. غلق مراكز تلقى لقاح كورونا في الضفة الغربية

اخر الاخبار

إيران تنتج مليون جرعة من لقاح “كوف إيران بركت” المضاد لفيروس كورونا