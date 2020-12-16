أهلي جدة يقترب من حل أزمة عمر السومة

(المستقلة) تقترب إدارة نادي أهلي جدة من تمديد عقد المهاجم السوري عمر السومة، لمدة 3 سنوات.

وأثار وضع السومة أزمة داخل الأهلي ممتدة منذ نهاية الموسم الماضي، في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق.

وبدأ الأهلي مفاوضات تجديد عقد السومة منذ فترة، وشهدت المفاوضات في بدايتها بعض العقبات، قبل أن تلبي الإدارة شروط اللاعب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن توقيع العقد الجديد بعد مباراة الفريق أمام العين، والتي تقام غدا الخميس في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن اسم المهاجم السوري ارتبط في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية أبرزها الشباب والنصر السعوديين، والأهلي المصري، وناد إماراتي.