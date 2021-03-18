أسعار النفط تقترب من 63 دولار للبرميل

المستقلة /-تراجعت أسعار النفط بأكثر من 7% في نهاية تعاملات اليوم ا لخميس، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.

 

وتواصل أسعار الخام الهبوط لليوم الخامس، مع قوة الدولار الأمريكي واستمرار زيادة المخزونات الأمريكية والتي تدل على ضعف الطلب.

 

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل، للأسبوع الرابع على التوالي.

 

كما أدى التباطؤ في بعض برامج التطعيم واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على فيروس كورونا إلى تراجع التوقعات بشأن تعافي الطلب على الوقود.

 

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أبريل/نيسان بنحو 7.1 بالمائة إلى 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الاكثر نشاطاً منذ 2 مارس/آذار الجاري.

 

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنسبة 6.9 بالمائة إلى 63.28 دولار للبرميل.

 

 

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