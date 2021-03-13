أسطورة ليفربول: صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم

المستقلة/- يرى الإنجليزي إيميل هيسكي، نجم وأسطورة ليفربول السابق، أن المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، لا يقل في المستوى عن الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال هيسكي، في تصريح لقناة “أون تايم سبورت” التليفزيونية المصرية: “صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويأتي في الترتيب بعد ميسي ورونالدو، وأتمنى بقاءه مع ليفربول”.

وأضاف: “تراجع نتائج ليفربول مؤخرا، جاء بسبب الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق، وأثرت كثيرا على مستوى الدفاع”.

وعن تألق اللاعبين العرب في أوروبا، أشاد هيسكي بالجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي.

وأتم: “كنت أتوقع بقاء أحمد حسام ميدو فترة أطول في الملاعب وإنجلترا، ولا أعرف سبب اعتزاله كرة القدم في وقت مبكر”.