أزمة في برشلونة بسبب تشافي

المستقلة/- تواصل إدارة برشلونة ترتيب أوراقها فيما يخص المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لرونالد كومان، الذي يبدو أن كل الطرق تؤدي لإقالته، ما لم تحدث أي مفاجأة.

وكانت صحيفة “سبورت” قد ذكرت منذ أيام قليلة أن برشلونة مستمر في المفاوضات مع نجم الفريق السابق، تشافي هيرنانديز، رغم إعلان السد القطري تجديد عقد المدرب الإسباني حتى صيف 2023.

وألمح برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى وجود خلاف بين أعضاء إدارة برشلونة بشأن التعاقد مع تشافي.

وأوضح: “بعض الأعضاء في إدارة برشلونة يرون أنه لم يحن الوقت بعد للتعاقد مع تشافي هيرنانديز” لقيادة بلوجرانا.

يذكر أن تشافي أعاد إحياء الكثير من الشائعات حول مستقبله بوصوله مؤخرًا إلى مدينة برشلونة، من أجل قضاء الإجازة هناك.

وقالت تقارير صحفية إن مستقبل كومان خارج كامب نو، خاصة بعد اجتماع الرئيس خوان لابورتا مع قادة الفريق دون حضوره.