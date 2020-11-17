أرامكو تتلقي طلبات شراء ب20 مليار على سنداتها الدولارية

المستقلة/ – بلغت عروض الشراء على السندات الدولارية لشركة أرامكو السعودية 20 مليار دولار.

وبدأت شركة أرامكو أمس الأثنين، بيع سندات دولارية ضخمة على خمسة شرائح، للمساعدة في تمويل توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، في عودة إلى أسواق الدَّين للمرة الأولى منذ أبريل 2019.

وقالت مصادر مطلعة على العملية لوكالة بلومبرغ،” إن قيمة إصدار سندات “أرامكو”، قد تصل إلى 6 مليارات دولار،وإنَّ النطاق الاسترشادي لأسعار العائد عليها، يتراوح بين 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على أقصر الشرائح أجلاً، إلى 230 نقطة أساس للشريحة البالغ أمدها 50 عاماً “.

وقالت الشركة يوم الأحد الماضي، أنها ستصدر سنداتٍ على خمسة شرائح بآجال 3 و 5، و 10 و 30 و 50 عامًا.

وقال “جيف جريلز”، رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى “أيجون”، قبل أن تبدأ أرامكو طرحها: “مع انتهاء الانتخابات والأخبار الإيجابية الأخيرة بشأن اللقاحات، يجب أن يزداد طلب المستثمرين، وأتوقع أن يتلقوا الإصدارات الجديدة بشكل جيد للغاية”.