أحلام توجه رسالة للشعب السعودي بعد إنقاذ ابنها:”عيال السعودية رجال”

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الشكر لأهالي المملكة العربية السعودية على وقوفهم بجانب ابنها وإنقاذه بالتوجه به إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك يا رب”.

أكدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إن نجلها فاهد الهاجري يتواجد في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقى العلاج، دون أن تكشف عن أي أمراض تسببت في حجزه بالمستشفى.

ونشرت أحلام صورة لابنها فاهد عبر صفحتها الشخصية على تويتر وعلقت: “جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنينك سعيدة ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شأن يا رحيم كل عام وأنا أشوف تكبر معاي وأنا فخورة فيك الحمد لله على نعمة فاهد”.

وتفاعل متابعو الفنانة الكويتية على تلك التغريدة التي من ضمنهم تعليق من حساب يحمل اسم “حواء” قائلًا: “أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه إحنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني”.

وردت أحلام على التعليق :”الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر”.

وأضافت فى تعليق أخر: الحمدلله ياغالية ربى لطف بهم وسلم وما قصرتوا عيال السعودية رجال ركضوا به على المستشفى هو وعمه الحمد لله”.

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أحلام توجه رسالة للشعب السعودي بعد إنقاذ ابنها:”عيال السعودية رجال”

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