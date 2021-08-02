أحلام تبعد عن الساحة الفنية وتودع جمهورها

المستقلة/- منى شعلان/ قررت الفنانة الإماراتية أحلام مؤقتا في استراحة قصيرة وذلك بعد فترة طويلة من النشاط الفني والكليبات المتنوعة التي طرحتها من ألبومها الأخير، ما اضطرها للابتعاد قليلاً وأخذ قسطاً من الراحة والاستجمام.

وكتبت أحلام ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة: “مساء الخير حبايبي… قررت آخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر تسعة…. اللهم إني استودعتك نفسي وذرّيتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك… استودعتكم الله”.

وكانت قد طرحت الفنانة أحلام الشامسي أحدث ألبوماتها بعنوان “فدوة عيونك”، ويضم 20 أغنية، والذي تعاونت فيه مع الملحن المصري محمود خيامي، وعدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.

 

 

 

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