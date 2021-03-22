أبيدال يكشف تفاصيل جديدة حول خلافه مع ميسي

المستقلة/- تحدث الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة، عن العديد من الأسرار التي تخص النادي الكتالوني خلال فترة تواجده، وعلى رأسها سبب أزمته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة التليجراف، إنه كان محقا في ما قاله عن اللاعبين في برشلونة.

وأوضح نجم برشلونة السابق: ” أعتقد أنني كنت على حق، كان هناك لاعبون بحاجة للتدرب أكثر، هذا ما قلته، لم أقل إن هناك لاعبين يريدون التخلص من المدرب”.

وتابع حديثه عن صدامه مع ميسي قائلا: “ميسي تحدث معي شخصيا، وكان نقاش قوي، لكني تقبلت ذلك، الأمر كان يستدعي الوضوح وهو الشخص الوحيد الذي تحدث معي بوضوح لذلك احترمته، كما أني أتفهم جيدا أنه القائد ميسي وأراد الدفاع عن زملائه، لكن لم يسبق لي أبدا القول إن الأرجنتيني طلب إقالة المدرب”.

وفسر حديثه قائلا: “الفريق في عهد فالفيردي كان بحاجة لتدريبات أكثر من وجهة نظري، حينما كنت لاعبا مع جوارديولا، كان عليك أن تتدرب مثل الأفضل، لكي تصبح مثله، يمكنك الفوز بالبطولات والألقاب، فقط إذا تدربت طيلة الأسبوع”.

وتطرق في حديثه عن سبب فشل استعادة جهود نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قائلا: “قبل 10 أيام من نهاية السوق، كنت في باريس وتحدثت مع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي كنت مقتنعا 100% بضم نيمار خاصة أننا لم نوقع قبلها مع جريزمان”.

وواصل عن سبب رفض التعاقد مع نيمار موضحا: ” السبب في ذلك هو القضية التي رفعها ضد برشلونة خاصة أن النادي اشترط إيقاف الدعوى إذا أراد اللاعب العودة، مضيفا، هذا الأمر مشكلتي لأنني لم أكن في النادي وقت رفع هذه القضية لكننا كنا بحاجة لجناح، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو قرر جلب جريزمان”.

واستكمل: “لو لم نوقع مع جريزمان، كنا سنقوم بالتوقيع مع نيمار بنسبة 100%، لكن بارتوميو فضل ضم جريزمان”.

أما عن اختيار خليفة فالفيردي في برشلونة فقد ذكر: “قائمتي لتعويض المدرب كانت ماروريسو بوتشيتينو، كيكي سيتين، أليجري وتشافي، صحيح أنه تم تعيين كيكي، لكن خياري الأول كان بوتشيتينو”.

وأوضح: “تحدثت مع بوتشيتينو، وأخبرت الإدارة بأنه عليه جلب المدرب الأفضل رغم كونه درب إسبانيول، لكني لست هنا من أجل السياسة، الأرجنتيني مدرب رائعا ويملك فلسفة رائعة، كما أن لاعبى برشلونة يحبونه، أنا متأكد أنه كان ليكون مدربا أفضل في الوضعية الحالية، مع مشروع حقيقي”.

وتابع: “كنت أعلم أن عدم تعيين بوتشيتينو كان لأسباب سياسية، ففي الوقت الذي كنت أتحدث فيه عن أمور فنية بعض أعضاء الإدارة كانوا يركزون على كونه كان مدربا لإسبانيول”.

واختتم: “قبل سنوات، مورينيو قال إن برشلونة سيظل في قلبه، ثم انتهى به الأمر مدربا لريال مدريد، هذا يحصل بشكل دائم في كرة القدم”.