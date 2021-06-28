أبوظبي تضع شرطا واحدا لدخول العديد من الأماكن العامة

المستقلة/-أحمد عبدالله/قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، حصر دخول العديد من الأماكن العامة، على متلقي اللقاح ضد الفيروس.

وسيطبق القرار الجديد ابتداء من 20 آب/ أغسطس 2021، بحسب ما نقل مكتب أبوظبي الإعلامي.

وقال المكتب عبر حسابه في تويتر، أن القرار الجديد، ”يأتي استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة“.

ويشمل القرار -بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي- مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات.

ويستثنى من القرار، غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاما.

يذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي، أعلنت الأحد عن اعتمادها لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بناء على نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة في مناطق مختلفة في الإمارة.

ويضيف استخدام هذه التقنية الحديثة طبقة احترازية جديدة لإنشاء مناطق آمنة تحافظ على الصحة العامة.

وتتمتع أنظمة المسح، التي طورها معهد أبحاث EDE أبوظبي التابع للشركة العالمية القابضة، بمزايا تقنية تكشف احتمال الإصابة بفيروس كورونا من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) للفيروس في جسم الشخص.

وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توسيع استخدام أنظمة EDE في الإمارة ابتداء من يوم الإثنين.

وستستخدم أنظمة EDE وفقاً للقرار في مراكز التسوق وضمن فحوصات المناطق السكنية وعند منافذ الإمارة البرية والجوية.

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