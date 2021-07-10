آشتي حديد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة العراقية آشتي حديد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، بعدما أجرت التحليل، مطالبة كل من خالطها أو تعامل معها خلال الفترة الأخيرة بإجراء التحليل للاطمئنان.

ونشرت “حديد” عبر خاصية “الاستوري” بحسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورةً وكتبت عليها: “أيّ أحد ملامسني أو مخالطني هالفترة يروح يسوي تحليل إني مصابة بكورونا”.

‏وفي وقتٍ سابق، نفت آشتي الأنباء التي تحدثت عن مقتلها في العاصمة بغداد، منتقدةً وسائل الإعلام التي تُروِج تلك الشائعات، جاء ذلك، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي مقتل الفنانة، لكن سرعان ما تبين عدم صحته.

وأوضحت آشتي، عبر مقطع فيديو بثته في “سناب شات”، أنها لا تعلم من يروج تلك الأنباء عن مقتل فلان وفلان، وكان آخرها الحديث عن مقتلها، نافيةً أن تكون قد تعرضت لأي محاولة اغتيال.

وأكدت أنها خارج العاصمة بغداد، وطالبت وسائل الإعلام العراقية بتحري الدقة قبل بث الأخبار بشأنها، وأنها ربما سترفع دعوى قضائية على من بث تلك الشائعات.

واشتي حديد، إعلامية وموديل وممثلة عراقية، مواليد 1994 بمحافظة بغداد، درست في جامعة بغداد قسم آداب فرنسي، حيث عملت في مجالات عدة خلال حياتها المهنية، بدأت كعارضة أزياء وموديل.