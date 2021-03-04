CNN : البيت الأبيض شهد توترا ونقاشا بسبب محمد بن سلمان

المستقلة/- قال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN إن البيت الأبيض شهد الأسبوع الماضي توترا ونقاشا قبل نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.