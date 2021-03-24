52 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر بورصة العراق بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 595.7 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 3.8 مليار سهم، بقيمة 1.3 مليار دينار عبر تنفيذ 635 صفقة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 31 شركة، ارتفع منها 16 شركة، وانخفضت 9 شركات، بينما استقرأسعار 6 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 6 مليون سهم بقيمة بلغت52 مليون دينار، من خلال تنفيذ 7 صفقات على أسهم شركتين.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 193 مليون سهم بقيمة 86 مليون دينار من خلال تنفيذ 27 صفقة على أسهم 5 شركات .

الشركات الأكثر ربحية

– الخير للاستثمار المالي.

– مصرف الخليج.

– صناعة وتجارة الكرتون.

الشركات الأكثر خسارة

الأمين العقارية.

مصرف الاستثمار.

المعدنية والدراجات.