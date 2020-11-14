5 نصائح لاستثمار ”آمن” في البورصات العربية

المستقلة/أمل نبيل/ تنتظر الأسواق العربية موجة صعود مقبلة مع حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق عقب إلاعلان عن وجود أكثر من لقاح فعال لعلاج فيروس كوفيد-19.واعلان فوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة .

ولضمان تحقيق المستثمرون في البورصة أكبر قدر من المكاسب وتجنب الخسائر قدر الإمكان يجب عليهم اتباع النصائح الأمنية:

أولا: تنويع محفظة الأسهم بحيث تتضمن القطاعات الواعدة والأسهم ذات الربحية المرتفعة.

ثانيا: وجود سيولة مالية كافية بالمحفظة لسرعة شراء الأسهم التي تتراجع لأقل من قيمتها.

ثالثا: تجنب اللجوء لعمليات الشراء على الهامش والكريديت لأنها تزيد من درجة التعرض لمخاطر الاستثمار.

رابعا:الحذر واختيار الأسهم بعناية شديدة من الناحية المالية من حيث مضاعفات الربحية و نسب السيولة

خامسا: اختيار التوقيت المناسب لشراء وبيع الأسهم.