5 نصائح لاستثمار ”آمن” في البورصات العربية
المستقلة/أمل نبيل/ تنتظر الأسواق العربية موجة صعود مقبلة مع حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق عقب إلاعلان عن وجود أكثر من لقاح فعال لعلاج فيروس كوفيد-19.واعلان فوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة .
ولضمان تحقيق المستثمرون في البورصة أكبر قدر من المكاسب وتجنب الخسائر قدر الإمكان يجب عليهم اتباع النصائح الأمنية:
أولا: تنويع محفظة الأسهم بحيث تتضمن القطاعات الواعدة والأسهم ذات الربحية المرتفعة.
ثانيا: وجود سيولة مالية كافية بالمحفظة لسرعة شراء الأسهم التي تتراجع لأقل من قيمتها.
ثالثا: تجنب اللجوء لعمليات الشراء على الهامش والكريديت لأنها تزيد من درجة التعرض لمخاطر الاستثمار.
رابعا:الحذر واختيار الأسهم بعناية شديدة من الناحية المالية من حيث مضاعفات الربحية و نسب السيولة
خامسا: اختيار التوقيت المناسب لشراء وبيع الأسهم.
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