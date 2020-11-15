43٪ زيادة في صناديق الاستثمار العامة بالسعودية

المستقلة/- ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بالسعودية بنسبة 42.9% بنهاية الربع الثالث من 2020، وزيادة تقدر بـ 58.83 مليار ريال عن الربع ذاته من العام الماضي.

وصعدت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 196.07 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثالث من العام 2019 والبالغة 137.24 مليار ريال.

وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 358.58 ألف مشتركا بنهاية الربع الثالث من 2020، مقابل 333.32 ألف مشتركا في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة 7.6%، ومقارنة مع 350.44 ألف مشتركا بنهاية الربع السابق.

ووصل عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية إلى 255 صندوقا (مقابل 252 صندوق بالربع المماثل من 2019)، أغلبها في الأسهم بواقع 130 صندوقا، يليها أسواق النقد بـ43 صندوقا، ثم الصناديق القابضة بـ 23 صندوقا، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 17 صندوقا، وصناديق أدوات الدين بواقع 12 صندوقا.