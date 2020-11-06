“4 قوائم تنافس على أصوات المصريين”.. دليل الانتخابات البرلمانية المصرية 2020

المستقلة /منى شعلان/ ساعات قليلة تفصلنا وتنطلق المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان المصرية 2020 ، حيث يتنافس المرشحون على 568 مقعدا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

أكثر من أربعة آلاف شخص يخوضون الانتخابات البرلمانية المصرية على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا من حزب مستقبل وطن، الذي ينافس بأكثر من مرشح على نفس المقعد في بعض الدوائر، بينما يحاول مرشحو أحزاب أخرى ومستقلون الفوز بهذه المقاعد ، و في المقابل، هناك أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، يتنافسون على المقاعد المخصصة للقوائم.

وينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة ، وتنافس “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقوائم للفوز في الدوائر الأربع.

ويشارك في هذه الانتخابات 36 حزبا، وتتميز هذه المنافسة عن سابقتها بمشاركة أحزاب معارضة، أبرزها التجمع، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب

وتنطلق انتخابات مجلس النواب 2020 غدا السبت ، للمرحلة الثانية في 13 محافظة لاختيار 284 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة، في منافسة ما بين القوائم الأربعة المرشحة في دائرتي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وتنافس قوائم من أجل مصر وتحالف المستقلين في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، فيما تنافس قوائم من أجل مصر وأبناء مصر في دائرة دائرة قطاع شرق الدلتا.

انتخابات مجلس النواب

وتشهد انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية منافسة لحصد 100 مقعد بمجلس النواب بين قائمتي من أجل مصر، وتحالف المستقلين، في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ.

كما تشهد منافسة بين قائمتي من أجل مصر وأبناء مصر لحصد 42 مقعد في دائرة قطاع شرق الدلتا، بمحافظات الشرقية، ودمياط، بورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

قائمة أبناء مصر

وتدخل قائمة ابناء مصر سباق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للحصول على 42 مقعد في دائرة شرق الدلتا، وتأتي القائمة ممثلة عن حزب أبناء مصر دون مشاركة من الاحزاب الاخرى.

قائمة تحالف المستقلين

وتتكون قائمة تحالف المستقلين المنافسة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا من أحزاب صوت الشعب، والعربي للعدل، والمساواة، وحزب النصر، وحزب المستقلين الجدد، ومن أبرز الشخصيات المرشحة على القائمة ابن شقيق رئيس الوزراء.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وتسعى القائمة الوطنية من اجل مصر إلى حصد 142 مقدًا بمجلس النواب، في دائرتي المرحلة الثانية، على غرار حصولها على مقاعد محافظات المرحلة الاولى للتمكن من حصد نصف أعضاد مجلس النواب “حال فوزها بدائرتي المرحلة الثانية”.

وتتكون القائمة الوطنية من أجل مصر من 12 جزًا وكيانًا سياسيًا ضمت حزب مستقبل وطن، وحزب الوفد، وحزب المؤتمر، وحزب الحرية المصري، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب التجمع، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب إرادة جيل، وحزب العدل.

وفى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

ولمعرفة أسماء المرشحين في دائرتك على المقاعد الفردية أو القوائم وأسماء مرشحى القوائم الأساسيين والاحتياطيين في دائرتك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الرابط التالى :

https://www.elections.eg/candidates

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 طرق يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

أولا : ارسال رسالة قصيرة من تليفونك المحمول تتضمن الرقم القومى الخاص بك والمكون من 14 رقمًا على رقم 5151 .

ثانيا: الاتصال برقم 141 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات وإملاء الرقم القومى وسيتم ابلاغك بالبيانات الانتخابية الخاصة بك.

ثالثا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى عن طريق الرابط التالي:

https://www.elections.eg/

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 جرت بعدد 14 محافظة للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر للمصريين في الخارج، كما تمت في تلك المحافظات أيام السبت 24 أكتوبر و25 أكتوبر 2020 بمحافظات: الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

هذا وانتهت أجهزة وزارة الداخلية، من استعداداتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

شروط الترشح

حدَّد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية.

وتضمنت شروط الترشح لعضوية مجلس النواب ، ومن بينها ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، وعرف القانون الشاب بأنه من بلغ 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

أما باقي الشروط، فجاءت على النحو التالي:

1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.