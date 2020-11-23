3.2 مليار جنيه مكاسب سوقية لبورصة مصر

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأثنين، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 632.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30″بنسبة 0.25 %، ليغلق عند مستوى 10،885.11 نقطة،كما صعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.96 %، ليغلق عند مستوى 2،040.27 نقطة، وارتفع مؤشر “مؤشر ايجي اكس 100” بنحو 0.94 %، ليغلق عند مستوى 2،972.73 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 562 مليون سهم من 46.1 ألف صفقة منفذة.