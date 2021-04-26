3 محترفين ينتظر تألقهم مع منتخب العراق في كأس العرب

المستقلة/- يشارك المنتخب العراقي بمجموعة مميزة من اللاعبين الذين يعول عليهم للدفاع عن الألقاب الأربعة التي حصدها العراق في النسخ الماضية وتزعمه البطولة.

وتُسحب غدا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة بطولة كأس العرب بمشاركة 23 منتخبا، والتي تقام منافساتها للفترة مع نهاية العام الجاري.

وهناك مجموعة من اللاعبين الذين يتوقع أن يبرز نجمهم بالمنتخب العراقي في هذه البطولة، نسلط عليهم الضوء في السطور التالية.

مهند علي “ميمي”

المحترف في السيلية القطري، ويتوقع له نجومية كبيرة، رغم أن تجربته الاحترافية في الدوري البرتغالي لم تكن ناجحة، لكن عودته للدوري القطري كانت موفقة وسجل للسيلية أهدافا مؤثرة أكدت عودته للتألق. مهند يجيد ألعاب الهواء، ولديه حس تهديفي مميز ويسجل بكلتا قدميه.

علاء عباس

مهاجم نادي جل فيسنتي البرتغالي، لاعب موهوب نضج بشكل سريع، ومثل كبار الأندية المحلية قبل أن يخوض تجربة بسيطة مع نادي الكويت الكويتي، ومن بعدها مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

تألق مع المنتخب الوطني، وسجل أهدافا مؤثرة في التصفيات المزدوجة، وحقق حضورا مميزا ما دفع المدرب كاتانيتش لاعتماده ضمن تشكيلة المنتخب الوطني.

بشار رسن

المحترف في صفوف نادي قطر. أحد المواهب الرائعة التي أكدت حضورها مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويمر رسن، بحالة نضج كبيرة بعد سنوات من الاحتراف مع نادي بريسبولس الإيراني، لينتقل الموسم الحالي إلى قطر القطري، ليكمل رحلته الاحترافية وبحضور مميز ومؤثر مع الفريق، ويمتاز بشار بمهارة فردية عالية، ويتمتع بهدوء كبير جدا.

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