2.8 مليار جنيه خسائر سوقية لبورصة مصر

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المستقلة/أمل نبيل/تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.8 مليار جنيه..وسط ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.79 %، ليغلق عند مستوى 10,980.96 نقطة

و هبط مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 1.41 %، ليغلق عند مستوى 2,008.7 نقطة

وتراجع المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 1.25 %، ليغلق عند مستوى 2,946.85 نقطة

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 618.2 مليون سهم من 44.7 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

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